موقع غلطة سراي يلقي الضوء على تاريخ الاتفاق

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الدمام – حمود الزهراني

سلط الموقع الرسمي لنادي غلطة سراي التركي الضوء على مباراة الفريق مع الاتفاق المقرر لها التاسع من شهر يناير الجاري.

ويلتقي الاتفاق مع غلطة يوم 9 يناير في ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في إطار تحضير الاتفاق لاستكمال مباريات دوري جميل للمحترفين.

وتحدث موقع النادي التركي عن تاريخ الاتفاق مشيرة إلى أن تاريخ إنشاء النادي يعود إلى عام 1945 في مدينة الدمام، وبات أول فريق سعودي يفوز بلقب قاري.

وأشار الموقع لفوز فريق الاتفاق مرتين بلقب الدوري السعودي في موسمي 82-83 و86-87، ونجاحه الصيف الماضي في العودة لدوري المحترفين السعودي. واختتم غلطة سراي الحديث عن الاتفاق بالإشارة لتولي الأسباني خوان كارلوس جاريدو تدريب الفريق.