موقع مرئي لعرض تجارب ونصائح الاطباء في التوعية الصحية

انشأ شباب سعودي موقعًا إلكترونيًا يسمح بضم الأطباء والمختصين في المجال الطبي للتوعية الصحية بشكل مرئي في جميع التخصصات الصحية عبر الضغط على أي جزء من جسم الإنسان للحصول على الاستشارة والتوعية بذلك الجزء.

ويتيح الموقع في المرحلة الأولى قبل تحويله إلى تطبيق تقديم إرشادات ونصائح طبية عبر نصائح عامة ودقيقة حسب الظواهر والأعراض المرضية وذلك عبر مقاطع فيديو، ويمكن لزائر الموقع اختيار أي جزء من جسم الإنسان ويشاهد المحتوى من فيديو وصور تهتم بتوعية الإنسان بالأمراض وطريقة الوقاية والتحذير من بعض الأمور.

وبين عبدالله القشيري أحد المؤسسين للموقع أن الموقع صمم بالدرجة الأولى لخلق منصة تفاعلية يقدم التوعية الصحية عبر مقاطع الفيديو، مضيفا بأن جائزة جدة للإبداع المشجع الأول لهذه المبادرة وستكون بإذن الله من ضمن المبادرات التي ستقدم للمنافسة على الجائزة

وأشار القشيري إلي أن للتقنية دور كبير في المجال الطبي من ناحية تقديم الخدمات أو توعية المجتمع، فقد تم إنشاء هذا الموقع وبرمجته لتقديم الخدمة على منصة تقنية تم تطويرها ليتم دعم الفكرة بشكل أسرع للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة وفقا لرؤية ٢٠٣٠ واقتداء بوزارة الصحة في استخدام التقنية بشكل مكثف لتحسين جودة الخدمة وتسهيل الإجراءات، ولا يخفى عليكم سهولة ارتباط الموقع والنظام بمواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في إثراء المحتوى وانتشار الفكرة إعلامياً عبر منصات إعلامية اجتماعية عالمية.

وقال القشيري إن الموقع يسمح بالتفاعل مع الزائرين وتوضيح ما يجب عمله، وخاصة الأمراض المزمنة والمناعية التي يجب الوقاية والمتابعة بشكل دقيق في المستشفى والمراكز الصحية.

وسيضم الموقع عددًا كبيرًا من الأطباء والأخصائيين من الجنسين لعرض خبراتهم ونصائحهم عبر محتوى نصي ومرئي مع عرض صور لبعض الحالات، وذلك لتوعية المجتمع بكل صحي.

وفي مرحلته الأولى، بدأ عدد كبير من استشاريين في جدة المشاركة والمساهمة في التوعية عبر هذا الموقع.

وأشار القشيري أن الموقع سيتيح للزائر بامتلاك حساب لإضافة تعليقات أو سؤال المختصين والتعليق على المحتوى كما أن الموقع تفاعلي بحيث يتيح للزائر بامتلاك حساب ليتم إضافة تعليقات وانطباعاته عن ما نشر.