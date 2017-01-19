مياه المدينة المنورة تعزز خدماتها الإلكترونية

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المدينة المنورة -جازي الشريف

في إطار سلسلة الخطوات المتتابعة التي قامت بها المديرية العامة للمياه، لتحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها للعملاء، قام المهندس صالح بن عبدالعزيز جبلاوي مدير عام المياه بمنطقة المدينة المنورة، وبحضور مدير عام تقنية المعلومات بوزارة البيئة والمياه والزراعة، بإطلاق الخطة الاستراتيجية للإدارة العامة لتقنية المعلومات في المديرية العامة للمياه بالمدينة المنورة IT2020، وذلك خلال ورشة العمل التي تم عقدها في المديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة .

وتتضمن تلك الخطة الاستراتيجية للإدارة العامة لتقنية المعلومات خارطة الطريق نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تم وضع أهدافها المرحلية حتى 2020، والتي تتضمن أهدافها الوصول إلى تعاملات الكترونية متكاملة ( المديرية الذكية ).

حيث نوه مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالمديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة المهندس حسين بن ناصر الوهبي الحربي، بأنه تم إعداد أهداف الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالمديرية IT2020 ؛ وفق الخطة التنفيذية الثانية ( لبرنامج يسر) نحو التعاملات الإلكترونية المتكاملة، بحيث تحقق رؤية 2030، وقد تم استعراض كافة الوثائق والبرامج التنفيذية، التي تضمن تحقيق تلك الأهداف باحترافية ومعايير قياسية.