مياه مكة المكرمة تضخ 200 ألف متر مكعب يومياً

جدة – حماد العبدلي

أنهت خدمات المياه بمنطقة مكة المكرمة استعداداتها لاستقبال موسم صيف هذا العام 1438هـ، باعتماد خطتها التشغيلية لقطاع المياه بالمحافظات المختلفة ، التي تهدف إلى توفير أكبر كمية من المياه لأهالي وزوار هذه المحافظات خلال فترة الصيف ، الذي عادة ما يشهد ارتفاعاً ملموساً في الطلب على المياه. وأكد مدير عام خدمات المياه في مكة المكرمة المهندس عبيد الثقفي أنه بالتعاون والتنسيق المستمر مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سيتم – بإذن الله – خلال صيف هذا العام 1438هـ، ضخ متوسط يومي حوالي (58 ألف) م3 / يومياً من المياه من التحلية وحوالي 140 ألف من مصادر الآبار، لتغطية الزيادة المتوقعة في الطلب على المياه خلال هذه الفترة، مؤكداً في الوقت نفسه جاهزية الفرق الميدانية التي تعمل على مدار الساعة، لمعالجة أي أحداث طارئة تمنع استمرارية خدمة إمدادات المياه لعملاء الشركة. وأكد الثقفي أن خدمات المياه درست جميع الشكاوى والعوامل المؤثرة على تقديم الخدمة للعملاء خلال صيف العام المنصرم وبحثت أسبابها، وقدمت الدعم العاجل لها.

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