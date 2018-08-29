دولية

ميركل وترمب يعربان عن القلق بشأن التطورات في سوريا

كتبه Gamal salehaccess_time16 / ذو الحجة / 1439 هـ      29 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

عواصم ــ وكالات

قال متحدث باسم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن المستشارة والرئيس الأميركي دونالد ترمب عبرا في اتصال هاتفي عن القلق بشأن التطورات في سوريا، لاسيما الوضع الإنساني في المنطقة حول إدلب.

وأضاف المتحدث شتيفن زايبرت في بيان امس : ان روسيا مطالبة بالتصرف بطريقة معتدلة بشأن النظام السوري والحيلولة دون حدوث المزيد من التصعيد”.
وقال المتحدث دون الخوض في تفاصيل إن الزعيمين تحدثا أيضاً بشأن الوضع في أوكرانيا ودول غرب البلقان والتجارة.

وكانت وكالات أنباء روسية نقلت عن وزارة الدفاع قولها إنها رصدت تعزيزات تقوم بها واشنطن لقواتها في الشرق الأوسط، استعداداً لما تخشى موسكو من أن تكون ضربة محتملة توجهها لقوات النظام السوري.

وأشار الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف إلى أن المدمرة الأميركية روس المسلحة بصواريخ موجهة دخلت البحر المتوسط في 25 أغسطس، وهي مزودة بما قدّر بأنه 28 صاروخاً من طراز توماهوك القادر على ضرب أي هدف في سوريا، وفق الوكالات.

Gamal saleh

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