ميسي فنزويلا يطالب الاتحاد بمستحقاته

شارك عبر واتساب

جدة – البلاد

أكدت تقارير أن اللاعب الفنزويلي يوهاندري في طريقه إلى تقديم شكوى ضد نادي الاتحاد، يطالب فيها بمستحقاته.

وأفادت التقارير أن اللاعب الفنزويلي يوهاندري يطالب بمستحقاته عن تعاقده مع نادي الاتحاد في الموسم الماضي، والتي تبلغ مليون دولار على الرغم من أنه لم يشارك في أي مباراة، وتم الاستغناء عنه.

ووقع اللاعب عقد انتقاله للاتحاد الموسم الماضي لمدة سنتين قادماً من نادي ديبورتيفو تاشيرا الفنزويلي، لكن الأمور تعقدت حيث لم يجد خانة لتسجيله، الأمر الذي جعله يغادر دون أن يشارك، غير أنه لم يتسلم مخالصة مالية.

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع اللاعب الفنزويلي يوهاندري والملقب بـ”ميسي” فنزويلا مطلع الموسم الماضي لمدة 3 سنوات. وفي نفس السياق تشير مصادر اتحادية إلى قرب إنهاء مشكلة المدرب الأسباني كانيدا الذي طالب نادي الاتحاد بمستحقاته، حيث سيتم تسليمه جزءا من مستحقاته بعد أيام قليلة.