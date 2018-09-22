ميسي يحضر حفل الأفضل بالعالم

قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل اللاعبين، وذلك رغم عدم وجوده ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن ميسي سيصحب زوجته خلال الحفل الذي سيقام في العاصمة البريطانية لندن يوم الاثنين المقبل. وأوضحت أن ميسي قرر حضور الحفل؛ رغم أنه غير معني بالجائزة التي انحسرت المنافسة عليها بين غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش، والمصري محمد صلاح.

ويتنافس ميسي على مكانة في التشكيلة المثالية للفيفا ضمن قائمة تضم 55 لاعبا، كما يوجد ضمن قائمة تضم 10 مرشحين للفوز بجائزة أفضل هدف، وذلك بهدفه الذي سجله في مرمى نيجيريا في كأس العالم في روسيا. ويأتي حضور ميسي إلى حفل الفيفا بعد أسابيع من غياب غريمه رونالدو عن حفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). وكان رونالدو ضمن القائمة القصيرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا، ولكنه اختار الغياب عن الحفل، بعد علمه بأن المتوج سيكون زميله السابق في ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش.