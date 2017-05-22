بالصور.. ميلانيا ترامب تزور مدرسة أمريكية في الرياض

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الرياض ــ البلاد

زارت سيدة امريكا الأولي ميلانيا ترامب “المدرسة الأمريكية الدولية” في الرياض، وذلك ضمن أنشطتها المقررة فى برنامج زيارتها للمملكة .

وشاركت السيدة الأولى الطلاب أنشطتهم واستمعت لأحاديثهم، كما استمعت لشرح من إدارة المدرسة حول دورها في المسيرة التعليمية وتطوير مستوى الطلبة والارتقاء بهم.

وظهرت السيدة الأولى امس اكثر تحررا في ملابسها، حيث ارتدت ثوبا باللون الأخضر الداكن يصل إلى الركبتين بأزرار على طوله، مع فتحة من اعلى الركبة، فيما ارتدت حذاء بسيطا مقلما باللونين الأبيض والأسود.

وكانت زوجة الرئيس وابنته قد ظهرتا في الرياض، في اول ايام الزيارة، بملابس محتشمة نسبيا تتماشى مع العادات والتقاليد السعودية.

ومنذ الإعلان عن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية، والحديث متواصل عن الملابس التي سترتديها ميلانيا وإيفانكا اللتان ترافقان الرئيس في رحلته الخارجية الأولى التي بدأت السبت. وظهرت ميلانيا عند وصولها للرياض بلباس طويل اسود اللون استبدلته بفستان مماثل بلون بنفسجي في المساء، وكلاهما يغطي كامل جسدها على غير عادتها في ارتداء الملابس، والتي غالبا ما تثير الجدل سواء قبل دخولها البيت الأبيض أو حتى بعد أن أصبحت السيدة الأولى في أمريكا.