ميليشيات الحوثي تغلق جامعة صنعاء.. وتختطف 55 طالباً

اختطفت ميليشيات الحوثي ، السبت، 55 طالبا وطالبة من جامعة صنعاء، وذلك خلال تجمعهم للخروج في مسيرة الجياع.

ونقلت “العربية” من مصادر أمنية أن بين المعتقلين 18 طالبة تم اقتيادهن إلى قسم شرطة الجديرب، ومنه تم نقلهن إلى معتقلات غير معروفة.

ولا يزال آلاف من عناصر الميليشيات منتشرين في المدينة بالزي العسكري والمدني، معززين بالدوريات والمدرعات ويغلقون الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير.

وأغلقت ميليشيات الحوثي جامعة صنعاء، ونشرت الدبابات والمدرعات في محيطها لترهيب الطلاب.

كما قامت بعروض عسكرية لفرق خاصة من قوات قمع المظاهرات عند المدخل الرئيس للجامعة.

واختطفت الميليشيات الحوثية عددا من النساء اللاتي حاولن التظاهر في شوارع العاصمة اليمنية، استجابة لدعوات “هبة صنعاء” للاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، في وقت فرضت الميليشيات تدابير أمنية مشددة في شوارع المدينة تحسبا للتظاهرات.