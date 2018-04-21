ميليشيا الحوثي تحتجز 19 سفينة تحمل مشتقات نفطية

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن السفير محمد آل جابر أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تحتجز أكثر من 19 سفينة مشتقات نفطية .

وقال السفير آل جابر عبر حسابه في «تويتر»: «يتابع مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن بقلق عميق احتجاز الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران أكثر من 19 سفينة مشتقات نفطية في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرة الميليشيات ومنعها من دخول ميناء الحديدة، رغم عدم وجود أي سفن في الميناء في الوقت الراهن».