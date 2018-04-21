دولية

ميليشيا الحوثي تحتجز 19 سفينة تحمل مشتقات نفطية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time5 / شعبان / 1439 هـ      21 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن السفير محمد آل جابر أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تحتجز أكثر من 19 سفينة مشتقات نفطية .

وقال السفير آل جابر عبر حسابه في «تويتر»: «يتابع مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن بقلق عميق احتجاز الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران أكثر من 19 سفينة مشتقات نفطية في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرة الميليشيات ومنعها من دخول ميناء الحديدة، رغم عدم وجود أي سفن في الميناء في الوقت الراهن».

ibrahim

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