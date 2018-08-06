دولية

ميليشيا الحوثي تعيش أسوأ حالاتها

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time23 / ذو القعدة / 1439 هـ       6 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أكد وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري اليوم أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تعيش أسوأ حالاتها وتتقهقر قواتها في كل الجبهات.

وأوضح الميسري خلال لقائه محافظ الجوف اليمنية أمين العكيمي أن المعارك التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ستستمر حتى تحقيق النصر وتخليص كل محافظات اليمن من المتمردين الانقلابيين.

ونوه وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، بـ”جهود الجيش اليمني والمقاومة في مواجهة المشاريع الظلامية التي يسعى الانقلابيون إلى استعادتها خدمة لمطامح وخطط إيران التي جندت الميليشيا الخارجة عن النظام والقانون لتنفيذ مراميها ومخططاتها في اليمن”.

وأكد دعم وزارته لتطبيع الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة وفرض السيطرة بما يضمن تحقيق الاستقرار والسكينة العامة.

ibrahim

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