دولية

ميليشيا الحوثي تمنع ” الصحة العالمية ” من القيام بحملة تطعيم ضد الكوليرا

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time23 / شعبان / 1439 هـ       9 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

رفضت ميليشيا الحوثي الانقلابية السماح لمنظمة الصحة العالمية القيام بحملة تطعيم ضد وباء الكوليرا وذلك بعد 18 شهراً من انتشار الوباء نتيجة الحرب وأزمة تتعلق بأنظمة الصرف الصحي ومعالجة المياه.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن موظفي الإغاثة قولهم ” إن قيادات ميليشيا الحوثي في صنعاء اعترضوا على التطعيمات,

مما أدى ذلك إلى تأخير البرنامج نحو عام بالفعل, مبينين أنهم لم يحصلوا حتى الآن على إذن

للقيام بحملة التطعيم في جميع أنحاء اليمن.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك أكثر من مليون حالة يُشتبه بإصابتها بالكوليرا

في اليمن 275ر2 حالة وفاة مسجلة نتيجة هذا المرض منذ نوفمبر 2016م.

ibrahim

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