اقتصاد

ميناء ضباء ينقل 74 ألف راكب خلال أغسطس 2018

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time4 / محرم / 1440 هـ      16 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
حقق ميناء ضباء ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الركاب خلال شهر أغسطس لعام 2018م، عبر نقله عدد 74 ألف راكب، بزيادة قدرها %4 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والبالغة عدد 71 ألف راكب، في حين بلغ عدد العربات خلال شهر أغسطس لعام 2018م، 8403 عربة من خلال 139 سفينة.

وحرصت إدارة الميناء على تسخير جميع الإمكانات والمعدات والكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية، والتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة بالميناء والوكلاء الملاحيين في مثل هذه المواسم، وتظافر جهود جميع العاملين لتقديم أفضل الخدمات وتوفير التسهيلات للوصول الى أعلى مستوى.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ “موانئ” نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وقدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

ibrahim

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