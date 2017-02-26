شارك عبر واتساب

خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

نقدم لكم اليوم طريقة عمل مينى تشيز كيك التوت الأحمر مع الشوكولاتة البيضاء

تابعى عبر السطور التالية طريقة العمل للتعرف على أسهل حلى فى دقائق

المقادير اللازمة لعمل مينى تشيز كيك التوت والشوكولاتة البيضاء

كوب من بسكويت الشوكولاتة

ربع كوب من الزبدة

2 ملعقة كبيرة من الماء المغلى

2 ملعقة كبيرة من بودرة الجيلاتين الشفاف

400 جرام من الجبن الكريمى الخاص بالتشيز كيك

ربع كوب من السكر

ثلث كوب من الكريمة

100 جرام من الشوكولاتة البيضاء

كوب من التوت الأحمر الطازج

للتقديم سكر بودرة ( إختيارى من الممكن الإستغناء عنه )

طريقة عمل مينى تشيز كيك التوت بالشوكولاتة البيضاء

نقوم بإحضار صينية المافن أو الكب كيك

ثم نضع بها ورق الكب كيك الخاص بها فى كل وحده

نقوم بطحن البسكويت حتى يصبح ناعم

ثم تذوب الزبدة وتضاف للبسكويت

يقلب جيداً حتى تتجانس المكونات معاً

نقوم بوضع مقدار ملعقة كبيرة فى كل وحده من ورق الكب كيك بالصينية والضغط قليلاً عليها حتى تتساوى

نقوم بوضع الصينية فى الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك

نقوم بوضع بودرة الجيلاتين الشفاف فى وعاء ويضاف له الماء المغلى

يترك لمدة دقيقة حتى يصبح كتلة واحدة

ثم يرفع على النار ويقلب دقيقة حتى يذوب ويصبح سائل ناعم وشفاف

يرفع من على النار ويترك ليبرد 5 دقائق

تخفق الجبن الكريمى الخاصة بالتشيز كيك مع إضافة السكر لها

نستمر فى الخفق حتى يذوب السكر

ثم يضاف للجبن والسكر الجيلاتين مع إستمرار الخفق حتى تتجانس المكونات معاً

تضاف الكريمة للخليط ونستمر فى الخفق حتى نحصل على خليط ناعم ومتجانس

نقوم بتذويب الشوكولاتة البيضاء فى حمام مائى ( بان مارى )

ثم تترك لتبرد تماماً وتضاف لخليط الكريمة والجبن وتقلب برفق

نقوم بإحضار صينية المافن أو الكب كيك التى بها قاعدة البسكويت من الثلاجة

ثم يوضع بكل حبة بها قليل من حبات التوت الأحمر الطازج بعد أن يغسل جيداً ويجفف من الماء

تغطى حبات البسكويت بعد إضافة التوت بخليط الكريمة والشوكولاتة البيضاء

ثم تترك بالثلاجة حتى تبرد تماماً ( تستغرق حوالى 6 – 8 ساعات )

قبل التقديم يزين وجه كل قطعة من التشيز كيك بقليل من التوت والسكر البودرة وتقدم