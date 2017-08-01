نائب أمير الجوف يفتتح مشروع تحسين وتطوير عدد من الأقسام في مستشفى دومة الجندل ومركز الصفاء الصحي

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف مساء اليوم…

مشروع تحسين وتطوير أقسام العناية المركزة والعناية القلبية بمستشفى محافظة دومة الجندل.

كما افتتح سموه المركز الصحي بحي الصفاء.

وفور وصول سمو نائب أمير منطقة الجوف أزاح الستار وقص شريط الإفتتاح .

وتجول سموه في قسم العناية القلبية الذي يضم 5 أسرة ، وقسم العناية المركزة الذي يضم 6 أسرة.

مستمعاً من مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني:

لشرح لما تم من أعمال تطويريه ، حيث تم مراعاة معايير مكافحة العدوى وتطبيقها للحد من انتقال العدوى.

بالإضافة إلى عمل غرفة للتواصل مع أطباء الملك فيصل التخصصي بالرياض للاستشارات الطبية.

ثم انتقل سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد لمقر المركز الصحي بحي الصفاء وأزاح سموه الستار وقص الشريط إيذانًا بافتتاح المركز.

وتجول داخل المركز ، واستمع لشرح عن أقسامه ، حيث يضم:

عيادات عامة وعيادات طب أسرة وعيادات أسنان ومختبر وصيدلية .

ويأتي افتتاح هذا المركز ضمن سلسلة المراكز الصحية التي أعادت وزارة الصحة إنشاؤها بمباني حكومية.

حضر الافتتاح محافظة دومة الجندل المكلف ناصر بن سعود السهلي ومديرو الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين.