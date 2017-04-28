نائب أمير الرياض : لا أستغني عنكم في نصيحة واستشارة

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

باشر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مهام عمله بإمارة المنطقة, بعد تشرفه بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – . ولدى وصوله قصر الحكم كان في استقباله معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود .

وفور وصول نائب أمير منطقة الرياض استقبل بالمجلس الملكي وكلاء إمارة منطقة الرياض المساعدين ومديري العموم والموظفين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بصدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لأمير منطقة الرياض.

وأعرب سموه عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة، متطلعاً معهم للعمل على إكمال مسيرة البناء والعطاء التي أسسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، في ظل دعم وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

ووجه الأمير محمد بن عبدالرحمن كلمة استهلها بالحمد والثناء لله عز وجل على ما أنعم به على بلادنا من نعم لا تحصى أولها الأمن والأمان والاستقرار الذي يعمر بلادنا ويحفظ لنا ديننا سائلاً المولى عز وجل أن يديمه علينا وأن ويدفع عنا شر الحاقدين والكائدين .

وقال سموه ” كلفني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمسؤولية وأمانة عظيمة وأنا بها سأسير على خطاه بإذن الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى العون فيها وأن أكون عند حسن ظنه في ثقته التي منحني إياها – أيده الله – ، ولا أستغني عنكم في نصيحة واستشارة ” , لافتاً إلى سياسة الباب المفتوح لولاة الأمر منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه -.