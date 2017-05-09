نائب أمير الرياض يرعى حفل جمعية تحفيظ القرآن

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الرياض – البلاد

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , الرئيس الفخري للجمعية ، شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء أمس الأول الحفل السنوي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض , وذلك في قاعة الفريدة .

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض فضيلة الشيخ سعد بن محمد آل فريان كلمة أوضح فيها أن هذا الحفل يأتي للاحتفاء 1151 طالبا وطالبة منّ الله عليهم بحفظ القرآن الكريم كاملاً للعام 1438 هـ

وأشار فضيلته إلى أن عدد الطلاب الذين اجتازوا اختبار الأجزاء في الجمعية للعام 1438 هـ بلغ 35,957 طالبا وطالبة , لافتا النظر إلى أن عدد طلاب الجمعية للعام الدراسي 1437 ـ 1438 هـ بلغ أكثر من 145 ألف طالب وطالبة حيث بلغ عدد المعلمين والمعلمات في الجمعية 12109 .

وقدم آل فريان في ختام كلمته شكره للقيادة الرشيدة على ما توليه من دعم للجمعية مادياً ومعنوياً , مثمناً لسمو نائب أمير منطقة الرياض رعايته للحفل.

بعدها شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً يحكي إنجازات الجمعية.

بعد ذلك كرم سمو نائب أمير منطقة الرياض الحائزين على الجوائز ،جائزة الملك سلمان الفرع الرابع الطالب إبراهيم بن محمد العويد، والفائز بالمركز الثاني في الفرع الأول في مسابقة القرآن الكريم المصاحبة للملتقى الثقافي بإندونسيا الطالب تركي بن عبد الله السحيباني ، والفائز بالمركز الأول في الفرع الأول في مسابقة الحديث النبوي المصاحبة للملتقى الثقافي بإندونسيا الطالب مشعل بن عبد الله السحيباني ، والفائز بالمركز الأول في فرع الطالب المتميز في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز الطالب عبدالعزيز بن محمد السريع .

إثر ذلك أعلن عن أسماء الداعمين للوقف .

وفي ختام الحفل كرم سمو نائب أمير منطقة الرياض الرعاة والداعمين للجمعية , ثم التقطت الصور التذكارية لسموه مع المكرمين من طلاب الجمعية.

حضر الحفل صاحب السمو الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الصناعية ورئيس مجلس إدارة سابك وعدد من اصحاب السعادة والفضيلة.