نائب أمير الرياض يرعى حفل خريجي (الغد الدولية)

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الرياض- البلاد

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض حفل تخريج طلاب كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بالرياض .

ورحب رئيس مجلس أمناء كليات الغد الدولية الشيخ إبراهيم بن موسى الزويد بسمو نائب أمير منطقة الرياض مثمناً رعايته وحضوره لحفل تخريج 200 خريج مؤكداً أن هذه الرعاية تأتي في إطار تشجع سموه للخريجين ليقدموا ما يخدم دينهم ومليكهم ووطنهم .

وأشاد رئيس مجلس أمناء كليات الغد الدولية بدور المملكة الريادي على جميع المستويات في ظل القيادة الرشيدة مبيناً أن المملكة في واحدة من أبرز وأهم المراحل التي تمر بها التي تمثل تحولاً حقيقياً واسعاً في مختلف المجالات ويقدم أبناء الوطن نموذجاً مميزاً في العمل والإنجاز والعطاء في الدفاع والأمن والتنمية والبناء.

وتوالت فقرات الحفل بعرض فيلم وثائقي ومسيرة للخريجين.

فيما كرم سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن الخريجين المتميزين كما كرم سموه مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) صالح اليوسف لإلحاقه عددا من أبناء الجمعية في التخصصات الطبية المتميزة .