نائب أمير الرياض يزور سماحة المفتي

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الرياض – واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بزيارة لسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وذلك بمنزل سماحته بالرياض.

ودعا سماحة مفتي عام المملكة الله عز وجل بالتوفيق والسداد لسمو الأمير محمد بن عبدالرحمن فيما كلّف به ، وهنأه على الثقة الملكية بتعيينه نائباً لأمير منطقة الرياض.

واستمع سمو نائب أمير منطقة الرياض إلى نصائح سماحته ، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لسماحته ، واهتمامه الكامل بهذه النصائح المفيدة.