نائب أمير الرياض يزور مركز التحكم الذكي

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض صباح امس مركز القيادة والتحكم الذكي بإدارة مرور منطقة الرياض بالناصرية .

واستمع سموه إلى إيجاز عن مهام المركز ودوره في تنظيم حركة المرور بالمدينة، وطرق التعامل مع الكثافة المرورية وسرعة معالجتها بالوقت ، وآلية التواصل والتنسيق مع الجهات ، إضافة إلى التقنيات المتطورة المستخدمة التي توفر المتابعة المستمرة والتحكم الذكي بالإشارات المرورية .

كما اطلع سمو نائب أمير الرياض، على مركز العمليات واستمع إلى شرح عن آلية عمله واستقباله للبلاغات وكيفية التعامل معها من البداية حتى النهاية والخدمات الذكية المضافة مثل تطبيق ” كلنا أمن “.