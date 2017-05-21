العدد 21940 20 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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نائب أمير الرياض يزور مركز التحكم الذكي

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نائب أمير الرياض يزور مركز التحكم الذكي
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الرياض- البلاد
تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض صباح امس مركز القيادة والتحكم الذكي بإدارة مرور منطقة الرياض بالناصرية .

واستمع سموه إلى إيجاز عن مهام المركز ودوره في تنظيم حركة المرور بالمدينة، وطرق التعامل مع الكثافة المرورية وسرعة معالجتها بالوقت ، وآلية التواصل والتنسيق مع الجهات ، إضافة إلى التقنيات المتطورة المستخدمة التي توفر المتابعة المستمرة والتحكم الذكي بالإشارات المرورية .

كما اطلع سمو نائب أمير الرياض، على مركز العمليات واستمع إلى شرح عن آلية عمله واستقباله للبلاغات وكيفية التعامل معها من البداية حتى النهاية والخدمات الذكية المضافة مثل تطبيق ” كلنا أمن “.

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التصنيف: محليات

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