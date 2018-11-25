نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم

الدمام-حمودالزهراني

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس الأحد، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد الأستاذ سعود بن بداح الفغم.

واستعرض سموه أنشطة الاتحاد والبرامج التي نظمها في المنطقة الشرقية، مؤكدا سموه دعمه الكامل لكافة الأنشطة والفعاليات الرياضية بالمنطقة، ومتمنيا للاتحاد وللقائمين عليه التوفيق والسداد.

من جهته، قدم الفغم شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومساندته لكافة أنشطة الاتحاد، مبينا حرص سموه على زيادة الفعاليات في المنطقة التي تذخر، ولله الحمد، ببنية تحتية مناسبة لإقامة الفعاليات والمسابقات الرياضية بالإضافة إلى قربها من دول الخليج العربي الشقيقة وسهولة مشاركة الرياضيين الخليجيين في كافة البرامج ، مبينا أن توجيهات معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة تؤكد على زيادة البرامج والفعاليات في المنطقة الشرقية.