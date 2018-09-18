نائب أمير الشرقية يطلع على مشاريع الأمانة

الدمام-حمود الزهراني

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة المهندس فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة الأستاذ محمد الصفيان.

وأطلع سموه على أبرز المشاريع التي تنفذها الأمانة في حاضرة الدمام والبلديات التابعة والمرتبطة بها في كافة المحافظات، كما بارك سموه إصدار العدد الجديد من مجلة ” دروازة” التي تصدرها الأمانة متمنياً سموه للجميع التوفيق.

من جانبه قدم المهندس فهد الجبير الشكر والعرفان لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على متابعته لأعمال وأنشطة الأمانة وحرصه على سرعة الإنجاز وفق الأنظمة.

كما استقبل سموه في مكتبه بديوان الإمارة امس الأحد مدير مرور المنطقة الشرقية سابقاً اللواء راشد بن فهاد الهاجري ومدير مرور المنطقة الشرقية العقيد علي بن محسن الزهراني.

وشكر سموه اللواء الهاجري على ماقدمه خلال عمله بالمنطقة وتمنى له التوفيق في المرحلة القادمة.

وتمنى سموه التوفيق للعقيد الزهراني في مهمته لخدمة دينه ومليكه ووطنه وتنفيذ وتطبيق الأنظمة والقوانين المرورية.