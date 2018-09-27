نائب أمير الشرقية يناقش مع العواد تطوير الخطاب الإعلامي وتوحيد الرسالة

الدمام – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة بالدمام أمس معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد.

واستعرض سموه مع معالي وزير الإعلام عددًا من الموضوعات المتعلقة بالإعلام ووسائله المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير الخطاب الإعلامي وتوحيد الرسالة، وتنظيم المزيد من الدورات التدريبية والتطويرية لمنسوبي الإمارة.

وأكد سمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ حريصان كل الحرص على تحقيق الأمانة والمصداقية في أداء وسائل الإعلام لدورها وقيامها بنقل الحقائق والأخبار بكل شفافية.

وثمن سموه الجهود التي تبذلها وزارة الإعلام لمواكبة التطور والنقلة النوعية التي تعيشها بلادنا في المجالات كافة.

من جانبه شكر معالي الدكتور عواد العواد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله وحرصه واهتمامه بالإعلام والإعلاميين في المنطقة، سائلاً الله العلي القدير دوام السداد والتوفيق للجميع.