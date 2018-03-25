نائب أمير القصيم يستقبل الرحالة فهد اليحيى قبيل انطلاق رحلته إلى موسكو

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان إمارة المنطقة , اليوم , الرحالة فهد بن إبراهيم اليحيى قبيل انطلاق رحلته على الدراجة الهوائية المتجهة إلى موسكو دعماً لمشاركة المنتخب السعودي في مونديال 2018 في روسيا.

وبين الرحالة اليحيى لسموه أن رحلته المنطلقة من منطقة الرياض والمتجهة إلى العاصمة الروسية موسكو

ستمتد حوالي 75 يوماً يتخللها عدد من المحطات المتنوعة بطول 5145 كيلومترا

مقدماً شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم لمثل هذه المبادرات الاجتماعية.

من جهته رحب صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم بالرحالة اليحيى

مؤكداً سموه أن هذه المبادرات التوعوية هي رسالة إيجابية يقوم بها أبناء هذه البلاد لنشر الرياضة

وتعزيزها لدى المجتمع عبر مشاركاتهم المتنوعة في كافة المحافل المحلية والدولية

مشيراً سموه إلى أن أبناء هذا الوطن سيقفون صفاً واحداً متكاتفين لتحقيق مشاركة رائده في ذلك المحفل العالمي

منوهاً بما توليه حكومتنا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من دعم وتعزيز لمثل هذه المبادرات الاجتماعية الإيجابية التي يقدمها أبناء الوطن

داعياً المولى له وللجميع التوفيق والنجاح خلال رحلته , سائلاً المولى التوفيق والسداد.