نائب أمير المدينة يتسلم نسخة من (رحاب طيبة )

المدينة المنورة – نزار العلي

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة المدينة المنوّرة نسخة من الدورة الأولى لبرنامج ” في رحاب طيبة ” وهي عبارة عن عدة حلقات تلفزيونية تم بثها على الهواء مباشرة من ساحات الحرم النبوي الشريف بالإضافة الى تقرير مكتوب عن ما تم انجازه خلال الفترة الماضية .

البرنامج تنتجه قناة اقرأ الفضائية ضمن الشراكة الاستراتيجية مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف تبثه على شاشتها على الهواء مباشرة خلال هذا العام ، البرنامج يسلط الضوء على انجازات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ويستعرض النشاطات والخدمات المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين للحجاج والمعتمرين والزائرين ويستمر البرنامج في دورته الثانية حيث يعرض كل يوم اثنين على الهواء مباشرة في الساعة التاسعة مساءً كأول برنامج تلفزيوني يبث من ساحات المسجد النبوي والسبق لقناة اقرأ الفضائية .

وقد تسلم سموه النسخة من الاعلامي وائل رفيق معد ومقدم البرنامج نيابة عن قناة اقرأ الفضائية .