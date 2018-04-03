نائب أمير المدينة يدشن مشروعات محافظة بدر

المدينة المنورة- البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة المشروعات التنموية بمحافظة بدر بتكلفة تجاوزت 249مليون ريال، كما وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الأخرى.

جاء ذلك خلال زيارة سموه للمحافظة بحضور محافظ بدر مبارك المورقي وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

وشملت مشروعات الافتتاح, مشروع مبنى بلدية محافظة بدر ومشروعات سفلتة وأرصفة وإنارة ومشروع درء أخطار السيول ومشروعات إنارة عدد من المخططات والطرق، ومشروع مركز الخدمات بالمحافظة بتكلفة إجمالية 56 مليون ريال، ومشاريع تعليمية بالواسطة بقيمة 3 ملايين ريال، ومشروع خزان مياه بدر بسعة 40 ألف متر مربع بقيمة 22 مليون ريال، إضافة لتدشين مشروع أشياب الرايس بقيمة 3 ملايين و400 ألف ريال، ومشاريع مكتب خدمات كهرباء بدر بقيمة إجمالية قاربت 16 مليون ريال ومشروع بناء وحدات سكنية خيرية بقيمة 4 ملايين ريال ومشروع محطة تحلية المياه بقرية واسط بتكلفة 300 ألف ريال ومشروع وقف الأم الخيري بقيمة مليون ونصف المليون ريال.

في حين شملت مشروعات التأسيس, مشروع إنشاء حدائق وساحات بقيمة قاربت 7 ملايين ريال، ومشروع درء أخطار السيول بعدد من الأودية بتكلفة تجاوزت 27 مليون ريال، مشروع سفلتة مخطط الغزلاني وحي دمان ومركزي الرايس والواسطة بتكلفة قاربت 6 مليون ريال ومشروع إنشاء مباني ومرافق بلدية بقيمة 4 مليون و 700 ألف ريال ومشروع التشغيل والصيانة المباشرة بتكلفة 19 مليون ونصف المليون ريال ومشروع صيانة الشوارع والأرصفة بتكلفة 5 مليون ونصف المليون ريال ومشروع صيانة المسطحات الخضراء بتكلفة قاربت 5 ملايين ريال ومشروع معالجة التشوه البصري، ومشروع أشياب مركز المسيجيد بتكلفة 3 ملايين ونصف مليون ريال ومشروع شبكات الصرف الصحي بقيمة أكثر من 13 مليونا ونصف المليون ريال, كما شملت مشروعات ثقافية منها مشروع إنشاء مركز بدر الثقافي بقيمة 13 مليون ريال.

واطلّع سموه على المشروعات المنتهية مؤخراً منها مشروع مرفأ ومرسى القوارب بالرايس بتكلفة 35 مليون ريال كما استقبل عددا من المواطنين بمركز خدمة المستفيدين بمقر المحافظة واستمع لمطالبهم، وترأس سموه اجتماع المجلسين المحلي والبلدي الذي تم فيه مناقشة عدد من احتياجات المحافظة واستمع أعضاء المجلسين لتوجيهات لسموه الرامية لمضاعفة الجهود لخدمة المحافظة وسكانها،عقب ذلك قام سموه بجولة على المحافظة شملت الوسط والمسار التاريخي.

وكان سموه قد زار مركز الفريش في بداية استكمال جولته على محافظات المنطقة وتجول سموه على أقسام المركزو‏استقبل أهالي المركز واستمع لمطالبهم التطويرية ومقترحاتهم، كما اطّلع سموه على مشروع الجمعية الخيرية بالمركز لتهيئة منازل ذوي الهمم في القرى والمراكز التابعة لمنطقة ?المدينة المنورة.