نائب أمير جازان بالنيابة يوجه بالتحقيق في ملابسات حادث الكدمي

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، بالتحقيق بصفة عاجلة في الحادث المروري المروع الذي وقع يوم أمس على طريق مركز الكدمي في محافظة صبيا ونتج عنه وفاة سبعة أشخاص من أسرة واحدة .

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان علي بن موسى زعلة، أن سمو أمير المنطقة بالنيابة ، قد تابع تفاصيل الحادث المأساوي الذي تسبب في وفاة أم وأبنائها الستة , وأصدر توجيهاته العاجلة بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة بالمنطقة للتحقيق في ملابساته وتحديد المتسبب ، والرفع لسموه بالنتائج تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم حسب الأنظمة والتعليمات حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامة مرتادي الطرق بالمنطقة.