نائب أمير جازان متفقدا محافظة فيفا: حلول عاجلة للمشاريع المتعثرة ومحاسبة المقصرين

فيفا – البلاد

أكد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان أن محافظة فيفا تمتلك الكثير من المقومات السياحية والرائعة التي تجعل منها وجهة جذب سياحي واستثماري متميزة ، تعود بالنفع والفائدة والخير على أهل المنطقة بشكل عام وأهالي المحافظة بشكل خاص .جاء ذلك خلال لقائه بمشايخ وأهالي محافظة فيفا ، إثر زيارته التفقدية للمحافظة.

وشدد سموه على جميع المسؤولين بمنطقة جازان بشكل عام ومسؤولي محافظة فيفا خاصة ، لأداء الأمانة الموكلة إليهم بكل أمانة وإخلاص لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وإنجاز ما خصص للمنطقة من مشاريع بكفاءة عالية وفِي الوقت المحدد وتذليل كافة الصعوبات وإزالة العقبات التي قد تؤدي لا سمح اللـــَّه إلى التأخر أو التعثر ، مشيرا إلى أنه سيجتمع خلال الزيارة مع مديري الإدارات الحكومية الخدمية بالمنطقة وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي للمحافظة لبحث احتياجات المحافظة والعمل على إيجاد حلول سريعة وأخرى جذرية للمشاريع المتأخرة أو المتعثرة مع ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله .

وأشار سموه إلى ما تمرّ به بلادنا من تحديات إقليمية وعالمية تتطلب منّا جميعا أن نكون مدركين وواعين وأهلاً للمسؤولية ومتعاضدين يدًا واحدة خلف قيادتنا الرشيدة لتستمر بإذن اللـــَّه جهود البناء والنماء والعطاء، معربا عن سعادته بزيارة محافظة فيفا ولقاء المشايخ والأهالي وتلمس احتياجات المحافظة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان .

وفي ختام الحفل سلّم سمو نائب أمير منطقة جازان الهدايا التي قدمتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة فيفا لأبناء الشهداء والتي شملت العديد من الدورات التطويرية لأبناء الشهداء ، فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة .

حضر الحفل محافظ فيفا المكلف عبدالله بن محمد الظافري ، وشيخ شمل فيفا علي بن حسن الفيفي ، ومديري الإدارات الحكومية .