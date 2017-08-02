نائب أمير جازان : نسعى لتلمس الاحتياجات التنموية وتوفيرها بجميع محافظات المنطقة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان أن:

عجلة البناء والنماء والتطوير مستمرة في منطقة جازان .

في ظل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – على تحقيق التطور في جميع مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال لقاء سمو نائب أمير منطقة جازان اليوم ، بمشايخ وأهالي محافظة العارضة…

إثر زيارته التفقدية للمحافظة ، وذلك بقاعة الملك سلمان بن عبدالعزيز للاحتفالات بالمحافظة .

وأعرب سموه عن سعادته بزيارة المحافظة والالتقاء بالمشايخ والأهالي وتلمس احتياجاتهم تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان .

وقال سموه : ” إننا كمسؤولين قريبين من الجميع ونسعى جاهدين لتلمس الاحتياجات التنموية وتوفيرها ، وإزالة كل العقبات والصعوبات التي قد تعيق أو تؤخر تحقيقها” .

وكان حفل أهالي محافظة العارضة بمناسبة زيارة سمو نائب أمير منطقة جازان.

قد اشتمل على كلمة أهالي المحافظة ألقاها نيابة عنهم محافظ العارضة نايف بن ناصر بن لبدة رحب فيها بسمو نائب أمير المنطقة .

لافتاً الانتباه إلى ما تجده المحافظة من اهتمام ومتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

مبرزاً ما تمتاز به محافظة العارضة من مقومات سياحية جاذبة وإمكانات متميزة.

تؤهلها لتكون وجهة سياحية ومنتجعا مهماً لأبناء المنطقة , خاصة وأن المحافظة مصنفة ضمن المدن الصحية في المملكة .

وأشار إلى النمو المتسارع الذي تشهده محافظة العارضة من خلال الخطط التنموية الشاملة .

التي تسعى لمواكبة تطلعات الأهالي نحو مزيد من التطور والنماء في المجالات كافة .

كما تضمن الحفل قصيدة شعرية قدمها الشاعر حسن بن أحمد الودعاني .

إلى جانب عرض مرئي عن المحافظة التي يتبع لها ثلاثة مراكز إدارية هي القصبة وجبل قيس والحميراء .

وتمتاز بتنوع تضاريسها وكثرة أوديتها ومواقعها السياحية والأثرية , فيما شاركت فرقة الفنون الشعبية في تقديم فقرة فنية وإنشادية بعنوان ” شعّ النور ” .

وفي ختام الحفل كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد أبناء الشهداء بالمحافظة .

إلى جانب تكريم القيادات العسكرية , والمتميزين على مستوى المملكة من أبناء المحافظة في مسابقات حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية والخطابة .

بالإضافة لتكريم المقاولين المتميزين في تنفيذ المشروعات والمتميزين في المساهمات الاجتماعية , فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة .

وعقب الحفل زار سموه موقع العين الحارة ومنتزه بحيرة السد بمحافظة العارضة .

مستمعا إلى عرض لأبرز ما يشتمل عليه الموقع .