نائب أمير جازان يتفقد إسكان حرس الحدود بفرسان

فرسان- البلاد

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان ، مشروع مجمع إسكان منسوبي حرس الحدود بقطاع فرسان ، الذي يأتي ضمن مشروعات التي تنفذها وزارة الداخلية لتوفير الإسكان لمنسوبي حرس الحدود بمختلف مناطق المملكة ومنها منطقة جازان .

واستمع سموه لشرح مفصل من قائد حرس الحدود بجازان اللواء محيا بن عطاالله العتيبي، عن المجمع الذي يشتمل على “٤٠٠” وحدة سكنية ، ومبنى إداري ومبنى للمخازن والمستودعات ، ونادي رياضي اجتماعي، ومبنى رياض الأطفال للذكور وآخر للإناث يستوعب كل منهما 350 طالباً، ومدرسيتين متوسطة للبنين والبنات ومدرستين ثانوية بنين وبنات بطاقة استيعابية 560 طالباً وطالبة ، ومركز تجاري ، ومسجد رئيسي يستوعب 750 مصل، وآخر صغير يستوعب 250 مصل، ومحطة للمحروقات تغذي المشروع وأهالي فرسان.

واطلع سموه على نماذج من الوحدات السكنية بالمجمع ، معرباً عن سعادته بما شاهدة واطلع عليه خلال الزيارة.

وأكد نائب أمير منطقة جازان أهمية تنفيذ مثل هذه المشروعات لمنسوبي حرس الحدود وغيرهم من منسوبي مختلف القطاعات العسكرية بما يوفر لهم وأسرهم السكن المناسب والحياة الكريمة ، ويعينهم على القيام بجميع الأعمال والواجبات المناطة بهم على أكمل وجه، راجياً العون والتوفيق للجميع لتقديم كل ما يخدم الدين ثم الملك والوطن.

رافق سموه خلال الجولة مدير شرطة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني وعدد من قيادات القطاعات الأمنية بالمنطقة .