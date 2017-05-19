نائب أمير جازان يتفقد المدينة الاقتصادية والمشروعات

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بيش – البلاد

تفقد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان ، مدينة جازان الاقتصادية ومرافق المدينة والمشروعات المنفذة بها .

واطلع سموّه خلال الزيارة على سير أعمال المشروعات التي تنفذها أرامكو السعودية في هذه المدينة الاقتصادية التي تقام على مساحة 106 ملايين متر مربع على ساحل البحر الأحمر، كما اطلع على الأعمال الإنشائية والبنية التحتية للمشروعات هناك، حاثاً الجميع على مواصلة الجهود المبذولة لإنجازها وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة .

وقام نائب أمير المنطقة بجولة داخل معرض المشروعات بالمحافظة، واستمع إلى شرح مفصل من محافظ بيش خالد بن عبدالعزيز القصيبي, ومديري الإدارات, عن المحافظة وما تزخر به من مقومات وإمكانات زراعية واقتصادية وسياحية, وما نفّذ وينفذ بها من مشروعات تنموية شملت مختلف المجالات . بعدها شرف نائب أمير منطقة جازان حفل أهالي بيش.

وألقى الأمير محمد بن عبدالعزيز بعد ذلك, كلمةً أعرب فيها عن سروره بزيارة محافظة بيش, عاداً ما سمعه وشاهده من مشروعات تنموية بالمحافظة دليل على اهتمام الدولة – أيدها الله – بجازان وأهلها. وحيّا سموه الجنود البواسل وما يسطرونه من بطولات على الحد الجنوبي، سائلاً المولى عز وجل أن ينصرهم وأن يتقبل الشهداء ويشفى المصابين, وأن يحفظ الوطن من كل مكروه إنه سميع مجيب.

إثر ذلك قام سموّه بتكريم آباء وأبناء شهداء الواجب، وتسلم هدية تذكارية من محافظ وأهالي بيش بهذه المناسبة.