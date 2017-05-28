نائب أمير جازان يتفقد مشروعات وخدمات محافظة صبيا

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صبيا – البلاد

تفقد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، محافظة صبيا, وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموّه لمختلف محافظات المنطقة, بمتابعة من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.

وفور وصول سموه تجوّل داخل معرض المشروعات التنموية بالمحافظة والمراكز التابعة لها, التي شملت مراكز الكدمي والعالية و قوز الجعافرة، واستمع إلى شرحٍ مفصلٍ من مديري الإدارات الحكومية, عن المحافظة وما تزخر به من مقومات وإمكانات زراعية واقتصادية, وما نفذ وينفذ بها من مشروعات تنموية شملت مختلف المجالات الخدمية . بعد ذلك, شرّف سموّه حفل أهالي صبيا الذي أُقيم بقاعة لا ماركيز للاحتفالات والمؤتمرات بالمحافظة, وبدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى محافظ صبيا علي بن موسى زعلة, كلمةً, قدّم خلالها التهنئة باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة لسمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان, مستعرضًا ما شهدته المحافظة والمراكز التابعة لها من تطور ونمو في شتى المجالات الخدمية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم وطرق وغيرها من الخدمات, في ظل العناية والرعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – , وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , سائلًا الله تعالى التوفيق لسمو نائب أمير منطقة جازان لخدمة الدين والوطن .