نائب أمير جازان يعزي في وفاة اثنين من منسوبي إدارة المجاهدين بالمنطقة

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم بزيارة عزاء ومواساة لذوي اثنين من منسوبي إدارة المجاهدين بمنطقة جازان , واللذين توفيا إثر قيامهما بأداء مهمة عملهما الأمنية نتيجة انقلاب الدورية.
وزار سموه أسرة المتوفى علي بن موسى حسين غزواني بمنزلهم بمحافظة العيدابي , وأسرة المتوفى علي بن أحمد عيسى زعلة بمنزلهم بقرية الخضراء الجنوبية بمركز وادي جازان في محافظة أبوعريش .
ونقل سموه لأسرتي المتوفين تعازي القيادة الرشيدة , وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.
مؤكدا اعتزاز الجميع بتفاني وإخلاص الفقيدين وحرصهما – رحمها الله – على أداء المهام والأمانة في أداء عملهم.
سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيدين بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .
من جانبهم عبر ذوو الفقيدين عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان لزيارتهم ومواساتهم .
حضر زيارة العزاء محافظ العيدابي حسن بن حسين الحازمي , ومحافظ أبوعريش محمد بن ناصر بن لبده .