محليات

نائب أمير جازان يعزي في وفاة اثنين من منسوبي إدارة المجاهدين بالمنطقة

By امينة حسنيaccess_timeمنذ 6 ساعاتchat_bubble_outlineضف تعليق

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم بزيارة عزاء ومواساة لذوي اثنين من منسوبي إدارة المجاهدين بمنطقة جازان , واللذين توفيا إثر قيامهما بأداء مهمة عملهما الأمنية نتيجة انقلاب الدورية.

وزار سموه أسرة المتوفى علي بن موسى حسين غزواني بمنزلهم بمحافظة العيدابي , وأسرة المتوفى علي بن أحمد عيسى زعلة بمنزلهم بقرية الخضراء الجنوبية بمركز وادي جازان في محافظة أبوعريش .

ونقل سموه لأسرتي المتوفين تعازي القيادة الرشيدة , وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.

مؤكدا اعتزاز الجميع بتفاني وإخلاص الفقيدين وحرصهما – رحمها الله – على أداء المهام والأمانة في أداء عملهم.

سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيدين بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .

من جانبهم عبر ذوو الفقيدين عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان لزيارتهم ومواساتهم .

حضر زيارة العزاء محافظ العيدابي حسن بن حسين الحازمي , ومحافظ أبوعريش محمد بن ناصر بن لبده .

امينة حسني

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