نائب أمير جازان يفتتح معرض المشروعات الحكومية بمحافظة العارضة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم , معرض المشروعات الحكومية بمحافظة العارضة , وذلك خلال زيارته التفقدية للمحافظة .

واطلع سموه على أركان المعرض المقام بقاعة الملك سلمان بن عبدالعزيز للاحتفالات في العارضة .

حيث استمع إلى شرح من محافظ العارضة نايف بن ناصر بن لبدة ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة:

عن أبرز المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في المجالات البلدية والطرق والنقل والكهرباء والاتصالات.

والتعليم العام والتعليم التقني والصحة والمياه والزراعة والأوقاف وهيئة الأمر بالمعروف وجمعية البر الخيرية .

كما اطلع سمو نائب أمير منطقة جازان على مشروع التخطيط التنموي في محافظة العارضة .

والذي يسعى لتعزيز دور قطاع المجتمع المحلي في المشاركة في التنمية وانتقال العمل الاجتماعي من الرعوية إلى التنمية المستدامة.

وتمكين الجهات التطوعية للقيام بدورها , كما اطلع سموه على عرض عن جهود المحافظة في التخطيط العمراني والحد من العشوائيات.

بهدف الوصول إلى مدينة نموذجية , وجهود لجنة متابعة المشروعات بمحافظة العارضة .

ودشن سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد خلال جولته في المعرض مكتب تسهيلات شهداء الواجب.

الذي يُعني بتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن شهداء الواجب بمحافظة العارضة.

بما يسهم في تقديم الرعاية والاهتمام بذوي الشهداء , تقديرا للتضحيات التي قدمها الشهداء دفاعا عن الدين والوطن .

كما اطلع سموه في ختام المعرض على شرح لأبرز المنتجات الزراعية التي تشتهر بها محافظة العارضة , وأنواع العسل , معربا سموه عن تقديره لجهود القائمين على المعرض , متمنيا لهم التوفيق .