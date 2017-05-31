نائب أمير جازان يناقش الإصحاح البيئي

جازان- البلاد

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان اجتماع لجنة الإصحاح البيئي المنبثقة عن مجلس المنطقة بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور سعد بن مقرن المقرن وأعضاء اللجنة.

واستهل سموه الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية الاجتماع الذي جاء بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة ، لبحث كل ما يتعلق بالجوانب البيئية بوجه عام والإصحاح البيئي بوجه الخاص، راجياً سموه التوفيق للجميع لتحقيق الأهداف المرجوة.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات على جدول الأعمال ، ومنها استعراض خطة أمانة منطقة جازان للتعامل مع النفايات ومعالجتها بالطرق العلمية الصحيحة ، وخطة وزارة البيئة والزراعة والمياه للتعامل مع مرامى الصرف الصحي لتجفيفها والتخلص منها ، والسبل الكفيلة بتفعيل الأدوار والمهام المناطة بمختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة ، ولجان الإصحاح البيئي بالمحافظات للقيام بأعمال المكافحة وكل ما يضمن الحفاظ على البيئة من التلوث.

كما تم خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور ، واستمع الجميع لتوجيهات سمو نائب أمير المنطقة تجاهها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.

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