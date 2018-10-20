نائب أمير حائل يتفقد مشاريع المدينة الجامعية

حائل – البلاد

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل , المدينة الجامعية بالمنطقة, حيث كان في استقباله معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات المساندة.

وألقى معالي مدير الجامعة خلال حفل الاستقبال الذي أقيم على مسرح مبنى كلية الهندسة الجديد بالمدينة الجامعية بمناسبة زيارة سمو نائب أمير منطقة حائل للمدينة، كلمة أعرب فيها عن شكره لسموه على اهتمامه وزيارته التفقدية، مؤكداً أن جامعة حائل لم تكن تصل لما وصلت إليه من بنية تحتية وأكاديمية وتعليمية لولا فضل الله ثم دعم ولاة أمر هذه البلاد،

مشيراً إلى أن الجامعة اعتمدت أهداف ومحاور رؤية المملكة 2030 في خطتها الاستراتيجية وبرامجها الأكاديمية والبحثية ومبادراتها النوعية، حيث جرى اعتماد ثلاث مبادرات لجامعة حائل هي “مسرعة الأعمال الترفيهية” و”متحف حائل الافتراضي” و”مركز الفنون والإبداع الرقمي”.

وتحدث معاليه عن التطور الملحوظ الذي شهدته الجامعة في مختلف مجالاتها ومسارتها، حيث حصلت على عدد من شهادات الاعتماد، إضافة إلى نشاطها في برامج التدريب الموجهة لجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب.

بعد ذلك قدم عرض مرئي تعريفي عن الجامعة حائل، وفي نهاية الحفل قام الأمير فيصل بن فهد بجولة على مبنى كلية الهندسة الجديد وتجول في أقسامها، والتقى بعدد من الطلاب داخل المختبرات ثم تجول سموه على المشاريع في المدينة الجامعية كما اطلع سموه على سير المشاريع المنفذة .