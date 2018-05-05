نائب أمير عسير يتفقد مشروع المدينة الجامعية بالفرعاء

أبها-مرعي عسيري

أكد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، على أهمية تضافر الجهود لإنجاز مشروع المدينة الجامعية لجامعة الملك خالد بالفرعاء؛ لما يشكله المشروع من أهمية لمنطقة عسير من خلال ما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية وصحية وتدريبية وثقافية واجتماعية وغيرها.

وعبر عن فخره واعتزازه بما تحقق من نسب إنجاز لعدد من المشاريع بالمدينة الجامعية، والتي تحققت بفضل تكاتف جميع العاملين ومساندتهم والعمل بروح الفريق الواحد، مما جعل نسب إنجاز المشاريع يسير بخطى متسارعة، لافتا إلى أن ما تحقق من منجزات مهمة في مشروع المدينة الجامعية بالفرعاء، يعد نقلة نوعية لمواكبة التطور الذي تشهده الجامعة في هذا العهد الزاهر ، مؤكداً سموه أنه، ولله الحمد، تم الإنتهاء من الكثير ، ولم يتبق إلا القليل ، لترى هذه الجامعة الفتية النور .

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للمدينة الجامعية بالفرعاء ، بحضور مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي ، وعدد من وكلاء الجامعة ، ومهندسي المشروع .

وشملت المشروعات مجسم المشروع الجامعي حيث بلغت النسبة المتوسطة للإنجاز الفعلي للمشاريع 75% ومشروع : “المجمع الأكاديمي للطلاب” في مرحلته الأولى والذي بلغت نسبة إنجازه 88.993% إضافة إلى مشروع : “المجمع الطبي للطلاب” والذي بلغت نسبة إنجازه 80% ومشروع : “المنطقة الشرفية” والذي تم إنجازه بنسبة 90% ومشروع :”إسكان الطلاب” في مرحلته الأولى ، والذي تم إنجاز 67% منه إلى جانب مشروع : “كلية الطب للطالبات”وقد تم إنجاز ما نسبته %98 , ومشروع :”المدينة الرياضية” والذي تم إنجاز90% من أعماله ومشروع : “سكن الممرضات” والذي تم إنجاز 50% منه ومشروع: “المواقف المتعددة الأدوار”في مرحلته الأولى ، حيث بلغت نسبة الإنجاز 100% ومشروع : “مركز المؤتمرات الطبية” , والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه70% ومشروع : “شبكة الطرق الداخلية” , والذي تم إنجاز 89% ومشروع : “استكمال نفق الخدمات” بنسبة إنجاز بلغت65%,ومشروع : “محطة التحويل الشمالية” ومشروع :”نفق الخدمات الرئيسي” ومشروع : “استكمال تسوير بوابات الجامعة” بالإضافة إلى مشروع “الطريق الشمالي والشرقي” ومشروع : “تأثيث المرحلة الأولى” والذي تمت ترسيته , ويضم أعمال التجهيز والتأثيث “للمجمع الأكاديمي للطلاب” .

كما استمع الأمير تركي بن طلال إلى احتياجات المشروعات المالية والتنفيذية وإجازة المشاريع الضرورية ، والتي تم طرحها لتشغيل المدينة الجامعية .

واختتم نائب أمير منطقة عسير جولته للمدينة الجامعية بزيارة لمبنى إدارة الجامعة” و”المكتبة المركزية” و”المستشفى الجامعي” “والمجمع الطبي”، واطلع سموه على تفاصيل المشروع ومراحله وخططه المستقبلية.