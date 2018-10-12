نائب أمير عسير يزور جناح الجوازات في معرض الكتاب

أبها – البلاد

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، بتطور الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات في المملكة، مؤكداً أن قطاع الجوازات يعيش نقلة نوعية في مجال تطور الخدمات الإلكترونية التي من شأنها خدمة وراحة المستفيدين.

وأشار سموه إلى أن قطاع الجوازات يعدّ الواجهة الرئيسية ، والجزء الأهم ، لتمثيل واجهة الوطن الأولى والحيوية ، في وجه جميع القادمين إلى المملكة العربية السعودية، سواء من الزوار السائحين أو قاصدي بيت الله الحرام، كونهم يعكسون النظرة الأساسية، والصورة الحقيقية لجميع القادمين إلى هذا الوطن الغالي، مما يكوّن انطباعاً وصورة مميزة في أذهان جميع القادمين إلى بلاد الحرمين الشريفين.

جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس، لجناح المديرية العامة للجوازات بمنطقة عسير، المشارك بمعرض الكتاب والمعلومات الـ 15 ، الذي تنظمه جامعة الملك خالد، في مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط.

وأطلع سموه على محتويات الجناح، واستمع لشرح موجز عن خدمات الجوازات من مساعد مدير جوازات عسير العقيد مريح بن عارم، مشيراً إلى أن الجناح يضم شاشات عرض للخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجوازات، وعدد من المطويات والبرشورات، واللوحات التوعوية والإرشادية لأنظمة وتعليمات المديرية العامة للجوازات، بالإضافة لعدد من المواد التوعوية والتثقيفية بأهمية المحافظة على الوثائق والمستندات الرسمية المتعلقة بالجوازات.

وقدّم المتحدث الإعلامي لجوازات منطقة عسير العقيد عبدالله آل هادي خلال الزيارة شرحاً موجزاً، عن بعض الخدمات التي تقدمها جوازات المنطقة لأهالي وسكان منطقة عسير بكافة المحافظات والمراكز، وكيفية استخدام التقنية الحديثة في تقديم الخدمات للمستفيدين عبر نظامي أبشر ومقيم، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التفاعلية الأخرى.

وفي ختام الزيارة تسلّم سمو نائب أمير منطقة عسير نسخة من مجلة الوثيقة الشهرية التي تصدرها المديرية العامة للجوازات.