نائب أمير عسير يطلع على تشغيل الإسعاف الجوي

أبها – البلاد

عقد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير في مكتبه بالامارة أمس الأول اجتماعاً مع ممثلي الجهات الحكومية بالمنطقة المعنية بتشغيل مشروع طائرة الإسعاف الجوي في المنطقة ،

التي تضم مدير عام الشؤون الصحية بعسير خالد عسيري ، ومدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي محمد الشهري ومدير مطار أبها المهندس أحمد القحطاني ، وذلك لمتابعة إدخال الخدمات الإسعافية المتطورة في المنطقة ودراسة المشاريع الإسعافية ومناقشة تطويرها وفي مقدمتها مشروع طائرة الإسعاف الجوي.

واطلع سموه خلال الاجتماع على المهام المنجزة لتنفيذ المشروع ومنها مواقع المهابط التي تم تحديدها للمشروع والبنية التحتية للاتصالات الرقمية والنظام الخاص بها بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تهدف للرقي بالخدمات الإسعافية في منطقة عسير .