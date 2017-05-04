نائب أمير مكة المكرمة يباشر مهام عمله ويتفقد إدارات الإمارة

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باشر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة مهام عمله الأحد الماضي.

وتفقد سموه بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، وكالات وإدارات الإمارة.

والتقى سموه في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة ومقر الإمارة بمحافظة جدة الأسبوع الحالي وكلاء الإمارة المساعدين.

ومديري العموم الذين هنأوا سموه بالأمر الملكي القاضي بتعيينه نائباً لأمير مكة المكرمة، سألين الله له العون والسداد.

سموه خلال جولته التفقدية لشرح عن الأعمال والمهام التي تقدمها وكالات الإمارة وإداراتها وأقسامها وآلية العمل بها.