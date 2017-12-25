نائب أمير مكة المكرمة يزور الكامل وخليص

جدة- عبد الهادي المالكي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة امس ، مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ فؤاد العمري.

وخلال اللقاء تسلم الأمير عبدالله بن بندر ، تقريراً عن أعمال فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة خلال الفترة الماضية.

من جهة ثانية يزور الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، محافظتي الكامل وخليص في ختام جولات سموه لمحافظات المنطقة.

ويرافق سموه خلال الجولة عدد من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة ، بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات ، بغية تسريع آليات اتخاذ القرارات المناسبة حيال بعض المشاريع بما يعود بالنفع على الإنسان والمكان.

ويتضمن برنامج زيارة سمو نائب أمير المنطقة ، لقاءات مفتوحة ومباشرة مع الأهالي والشباب ، يستمع خلالها إلى مطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية ، بهدف وضع الرؤى المستقبلية لتطوير المحافظتين.

وسيطّلع سموه خلال زياراته لمحافظتي الكامل وخليص على عدد من المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها ، فيما يقف سموه ميدانياً على المشاريع المتعثرة ، ومناقشة أسباب تأخرها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة ووضع الحلول لتحريك العمل فيها.

وكان سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة قد بدأ جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة الشهر الماضي، مدشناً ومؤسساً لعدد من المشاريع ، فيما وقف على المشاريع المتعثرة ، مستمعاً في حوارات مباشرة إلى مطالب الأهالي والشباب ومقترحاتهم التنموية.