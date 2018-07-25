نائب أمير مكة المكرمة يستعرض جاهزية استقبال الحجاج

جدة – واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة امس، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية المنبثقة عن لجنة الحج المركزية، التي وجه سمو أمير منطقة مكة المكرمة بتشكيلها لمتابعة استعدادات الجهات ذات العلاقة لموسم حج العام الحالي.

واستعرض سموه خلال الاجتماع، جاهزية القطاعات المعنية باستقبال ضيوف الرحمن منذ قدومهم إلى الأراضي المقدسة لحين عودتهم لبلدانهم سالمين غانمين بإذن الله، مؤكداً أهمية تكامل وتضافر الجهود لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للحجيج.

واطّلع سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على آليات العمل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الخاصة باستقبال وإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن، فيما تخلل الاجتماع مناقشة خطط الأمن والسلامة، وجاهزية المخيمات والمرافق بالمشاعر المقدسة، واستعدادات القطاعات المختلفة لخدمة ضيوف الرحمن، من بينها الصحة والمياه وأمانة العاصمة المقدسة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة تمهيدهاً لرفعها للجنة الحج المركزية.

من جهة ثانية دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة مشروع مركز الترحيب والاستقبال بالنوارية الواقع على طريق مكة – المدينة السريع، والهادف لتسهيل حركة نقل الحجاج من وإلى مكة المكرمة, وتقليص وقت انتظار الحافلات التي تقلهم، إضافة إلى تحسين الصورة البصرية لنقاط الفرز، وذلك بعد انتهاء المشروع بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على التصاميم النهائية الخاصة به.

وأنجز المشروع الذي دشنه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز امس خلال 75 يوماً, ويقع على مساحة تقدر بنحو 539 ألف م٢ , كما يحتوي على خمسة مبانٍ مخصصة لوزارة الحج والعمرة، وهدية الحاج والمعتمر، والنقابة العامة للسيارات والسائقين، بالإضافة إلى مجمع دورات مياه وقاعة للترحيب، وسيسهم المشروع في استقبال 300 حافلة خلال الساعة الواحدة.

ويأتي تطوير مركز الترحيب والاستقبال الواقع على طريق مكة – المدينة السريع كثمرة لزيارة نائب أمير منطقة مكة المكرمة لعدد من مراكز الفرز على مداخل العاصمة المقدسة العام الماضي، التي أعقبها توجيه سموه بإعادة تأهيل مراكز استقبال وتوديع ضيوف الرحمن, بهدف التسهيل عليهم وأن تكون في ذات الوقت واجهة حضارية للمملكة.

ووجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة بتشكيل فريق عمل تحت إشراف هيئة تطوير المنطقة, مكون من عدّة جهات عملت مع استشاري متخصص على إعداد المخططات والتصاميم الخاصة بالتطوير، التي تمّ عرضها على سموه في مكتبه بالعاصمة المقدسة أوائل شهر شعبان الماضي.

وأبدى سموه ملاحظات على التصاميم الأولية للمشروع وقرر نقل الاجتماع من المكتب إلى أحد المراكز المستهدف تطويرها لمطابقة المخططات على أرض الواقع، موجهاً بأن يكون مركز الاستقبال والتوديع بالنوارية جاهزاً قبل موسم حج العام الحالي.