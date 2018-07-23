نائب أمير مكة المكرمة يناقش المشاريع

جدة – واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اجتماعا في مقر الإمارة بجدة امس، بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ورؤساء الأجهزة الخدمية في المنطقة،

تخلله استعراض للمشاريع الجاري تنفيذها، ومناقشة البرامج والمشاريع المستقبلية، فيما تم استعراض عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتّخذت حيالها التوصيات اللازمة.

وأكد سموه على ضرورة التكامل بين كافة الجهات، ما يضمن سرعة ودقّة الإنجاز، مشدداً على أهمية استخدام الجهات الحكومية في المنطقة للتقنية، من أجل تسهيل سرعة إنجاز الإجراءات التي تخدم سكان المنطقة.