العدد 21950 30 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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نائب أمير مكة يتسلم هدية من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

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نائب أمير مكة يتسلم هدية من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي
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مكة المكرمة-احمد الاحمدي
تسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة أمس ، هدية تذكارية من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بمناسبة رعاية سموه لتخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلاب الكلية.
وقدّم منسوبو الكلية التهنئة للأمير عبدالله بن بندر بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة، سائلين الله له العون والسداد، مهنئين سموه بحلول شهر رمضان المبارك.

التصنيف: محليات

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