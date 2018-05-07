نائب أمير مكة يتفقد تجارب تشغيل المطار الجديد

جدة – عبد الهادي المالكي

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة امس ، مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد ، مطّلعاً سموه على استعدادات الجهات للتشغيل التجريبي الذي ينطلق خلال شهر مايو الحالي .

وتجوّل سمو الأمير عبدالله بن بندر على صالات السفر ، مستمعاً لشرح عن الخطط التشغيلية للمطار ، كما شارك سموه في برنامج التشغيل التجريبي ، حيث أصدرت لسموه بطاقة صعود الطائرة وانتقل عبر جسر الركاب من صالة المغادرة إلى الطائرة ، فيما زار غرفة المراقبة ، التي تضم أكثر من ٦ آلاف كامير مراقبة .

واستمع سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة لشرح مفصل عن المشروع الذي يستوعب أكثر من 30 مليون مسافر سنوياً في مرحلته الأولى ، وعلى ما تم إنجازه في المشروع خلال الفترة الماضية ،

ويشمل مجمع صالات سفر على (220) كاونتراً لإنهاء إجراءات السفر ، و(80) كاونترا للخدمة الذاتية للركاب ، ومجمع صالات للاستثمار التجاري تصل مساحتها إلى (27,987 م2) ، وفندق يضم 120 غرفة من ثلاثة طوابق لركاب الترانزيت ، بالإضافة إلى (81) مصلى داخل مبنى صالات السفر، ونظاماً متطوراً لمناولة أمتعة المسافرين ، يبلغ طول سيوره حوالي 34 كم ، ومساحات خضراء داخل الصالات تقدر بـ (18,000 م2).

كما تحتوي المرحلة الأولى من مشروع المطار الجديد على 44 وحدة تحكم مرتبطة بشبكة المطار لجميع الجهات الحكومية والجهات المشغلة للمطار ، وعلى برج مراقبة بارتفاع 136م ، وشبكة طرق ، وأنفاق متطورة بطول(36) كم ، تشتمل على عدد من الأنفاق والجسور ، إلى جانب ثلاثة مراكز أحمال رئيسية توفر حوالي 475 ميغا واط ، وشبكات مرافق وخدمات (كهرباء، مياه شرب، ومياه غير نقية، ومكافحة حريق وغيرها).