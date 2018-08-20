محليات

نائب أمير مكة يتفقد قطار المشاعر

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time7 / ذو الحجة / 1439 هـ      20 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندربن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية مساء أمس قطار المشاعر

واستقل سموه الرحلة المتجهة من منى إلى عرفات ،مطمئناً على تنفيذ الخطط المعدة لنقل ضيوف الرحمن .

واستمع سمو الأمير عبدالله بن بندر، إلى شرح عن خطة نقل ضيوف الرحمن عبر قطار المشاعر

خلال موسم حج العام الحالي التي تستهدف نقل قرابة 360 ألف حاج .

وبعد وصول سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى مشعر عرفات قام بجولة تفقدية زار

خلالها عدداً من المخيمات ووقف على مجمل الخدمات المقدمه لضيوف الرحمن.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *