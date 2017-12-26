نائب أمير مكة يختتم جولاته على المحافظات بخليص والكامل

مكة المكرمة – واس

اختتم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة أمس جولاته على محافظات المنطقة بزيارة محافظتي خليص والكامل، حيث وقف سموه ميدانياً على مشاريع المحافظتين، والتقى الأهالي والشباب في حوار مباشر واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية. وافتتح الأمير عبدالله بن بندر في محافظة خليص جسر وادي غران الذي يربط المحافظة بمحافظة الكامل بطول 1365 مترًا ، وعرض 14.50 متر ، فيما بلغ عدد أعمدة الإنارة على امتداد الجسر 44 عموداً، كما دشن سموه مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة. وتفقد سموه مشروع مبنى إدارة الدفاع المدني بمحافظة خليص الذي يقع على مساحة 4500م2، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 96?. وشهد الأمير عبدالله بن بندر خلال زيارته لمحافظة خليص توقيع عدد من الاتفاقيات وهي البرامج المشتركة وتبادل الخبرات بين محافظة خليص وجامعة جدة، وتوقيع اتفاقية تعاون بين المحافظة ووقف الملك عبدالعزيز لعين العزيزية، واتفاقية موائمة بين المجلس المحلي والمجلس البلدي بالمحافظة بالإضافة إلى مبادرة واجب علينا بين البلدية والمحافظة والتي تخدم أصحاب الاحتياجات الخاصة وجنود الحد الجنوبي.

كما اطّلع نائب أمير مكة على مبادرة الزراعة المائية بخليص، ومبادرة رابطة محافظة خليص الخضراء لنشر الغطاء النباتي بالاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والموارد المتاحة من أجل بيئة صحية. ووقف سموه ميدانيا على مشروع السوق الشعبي بمحافظة خليص، الذي يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، فيما بلغت نسبة الإنجاز فيه 90%، ويضم السوق 60 موقعاً بنظام الكشكات التراثية المخصصة للأسر المنتجة. ‏واتجه سموه بعد ذلك إلى محافظة الكامل، فيما وقف ميدانيا خلال جولته على محافظة الكامل على مشروع إنشاء مدرسة بنات بالمحافظة، تتسع لعدد 450 طالبة، وبلغت نسبة الانجاز فيها 90% علاوة على عدد من المشاريع المتعثرة بمحافظة الكامل ، ومنها مشروع الأراضي المطورة لوزارة الإسكان والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 56%، مشروع إنشاء كوبري وادي وبح والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 54%. كما اطلع نائب أمير مكة على عدد من المشاريع الجامعية بمحافظة الكامل منها، مشروع كلية العلوم والآداب والسنة التحضيرية للبنات بمحافظة الكامل، ويتكون المشروع من بدروم ودور أرضي وثلاثة أدوار متكررة بمسطح الدور 1800م2 ، وإجمالي مساحة 10800م2، كما يتكون مبنى الكلية من 36 غرفة خاصة بأعضاء هيئة التدريس، 34 فصلاً دراسيا، 11 مكتباً سكرتير، 11 مكتب مدير، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمبنى 958 طالبة، فيما بلغت نسبة الإنجاز 50%. فيما اطلع سموه على مشروع كلية الإدارة بمحافظة الكامل، والذي يتكون من دور أرضي متكرر بمسطح الدور 1800م2، ويتكون المشروع من 11 مكتب سكرتير، و 12 مكتب مدير،و 3 مكاتب اجتماعات،و 34 مكتباً لجهاز الاشراف وهيئة التدريس، غرفتي أنشطة،و 4 معامل كمبيوتر ومسرح يحتوي على 209 كراسي، ويستوعب المبنى عدد 778 طالباً، كما بلغت نسبة الإنجاز الفعلية في المشروع 37.5%. وانتقل الأمير عبدالله بن بندر بعد ذلك إلى مشروع إنشاء محطة تحويل الكامل، متفقداً المشروع الذي يخدم المحافظة والمراكز التابعة لها، والذي يتراوح جهدها ما بين 110 ك.ف و 33 ك.ف، فيما يبلغ عدد المستفيدين 8326 مشتركاً. وخلال زيارة سمو نائب أمير مكة المكرمة لمحافظتي خليص والكامل استمع سموه لمطالب الأهالي والشباب في حوار مباشر إلى مطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية وكذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير المحافظات، والاستماع إلى آرائهم فيما تنجزه الجهات الحكومية من مشاريع تنموية.