نائب أمير مكة يدعو رجال وشباب الأعمال للاستثمار في المحافظات

دعا نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، رجال وشباب الأعمال بالمنطقة للاستثمار في المحافظات، مؤكداً أنها تزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة.

وعدّ الأمير عبدالله بن بندر خلال حواره مع الشباب والبنات المشاركين في معرض شباب أعمال جدة

بحضور أكثر من 400 مشارك، حماس الشباب أحد الروافد المهمة لبلوغ تطلعات القيادة في مجالات التنمية

مؤكداً أن مشاركة الشباب في مثل هذه المعارض وورش العمل مهمة لتحقيق رؤية المملكة 2030

وإبراز جهود الشباب وتبادل الخبرات فيما بينهم.

وتحدث نائب أمير مكة عن تجرية عمله في إمارة الرياض قائلاً: “عملت تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حين كان أميراً للرياض، وهي الفترة التي كان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يعمل أيضاً في إمارة الرياض، وكانت هذه الفترة بمثابة المدرسة التي نهلت منها المثابرة و الحرص على استثمار الوقت وتحقيق كل ما من شأنه خدمة الوطن”.

وأضاف: “إن إمارة منطقة مكة المكرمة بقيادة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة على أتم الاستعداد لدعم شباب ورجال الأعمال في أي مشروع تنموي بالمحافظات، مُشدداً على ضرورة استخدام التقنية وتسخيرها لتطوير كافة القطاعات بالمنطقة، وأن عمل القطاعات في الحج مصدر فخر للجميع، والهدف الذي نطمح إليه تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن”.

وخلُص نائب أمير منطقة مكة في حديثه، إلى أن صوت الشباب مسموع ومقترحاتهم محل الاهتمام والدراسة.

وفي ختام الحوار، قام بزيارة عدداً من مواقع الشباب المشاركة في المعرض

مستمعاً إلى شرح عن الأعمال التي يقدمها المشاركون.