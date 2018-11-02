نائب أمير مكة يستعرض تطورات مشروع مركز الخدمات الشامل

جدة – واس

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، آخر تطورات مشروع مركز الخدمات الشامل “مراس”، الذي تسعى الإمارة من خلاله إلى جمع الجهات الحكومية تحت سقف واحد لمساعدة المواطنين والمقيمين على إنجاز معاملاتهم في وقت وجيز ، ويوفر عليهم عناء التنقل بين هذه الجهات .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه سموه بمقر الإمارة في جدة ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح .

واستعرض سموه مع فريق العمل وممثلي المنصة الوطنية الموحدة “مراس” تصميم المركز الذي سيضمّ جناحين رئيسيين الأول لإمارة المنطقة وأمانة منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي ، وثانٍ لــ “مراس” التي ستعمل على استقطاب عدد من الجهات التي تخدم مجتمع الأعمال وتقدم الخدمات للمستثمرين والمواطنين .

وناقش سموه الآفاق المستقبلية للمركز الذي سيكون نواة لمركز شامل يضم تحت سقفه مرافق استثمارية تُسهم في خدمة مجتمع الأعمال ، وتدعم أعمال المركز واستمراريتها على المدى البعيد ، وبحسب العرض فإن المركز أيضاً سيضم عدداً من الجهات الحكومية من أبرزها وزارة التجارة والاستثمار ، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى قطاعات أخرى خادمة لمجتمع الأعمال.

ونوه العرض إلى أن المركز يهدف إلى التسهيل على المواطنين ورجال الأعمال عبر تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتميزة ، فضلاً عن دورة في قياس مستوى الأداء للخدمات المقدمة ، ويساعد على استصدار تقارير يتمّ الاستناد عليها في تطوير أداء مختلف قطاعات المنطقة التي يقصدها المراجعون ، بما يضمن إنهاء إجراءاتهم الحكومية تحت سقف واحد في وقت قياسي.

من جهة أخرى قدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز , نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، تعازيه ومواساته لذوي الدكتور مالك بن رفيق آل غالب الذي توفي يوم الأحد الماضي.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمنزل ذوي الفقيد ، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر أبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته لهم.