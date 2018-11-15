نائب أمير مكة يطلع على خطط سجون المنطقة

جدة -البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة في جدة، مدير سجون المنطقة اللواء ماجد الدويش بمناسبة ترقيته.

وهنأ الأمير عبدالله بن بندر, اللواء الدويش بالترقية، سائلاً الله له التوفيق والعون، كما استمع سموه إلى نبذة عن الخطط المستقبلية والبرامج التي تعتزم سجون المنطقة تنفيذها بهدف تأهيل النزلاء ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع بعد انقضاء محكومياتهم.

وعبر مدير سجون المنطقة عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مؤكداً أن الترقية ستكون -بعون الله- ، حافزاً له لبذل المزيد من الجهود بما يواكب التطلعات .